Lutto a Triora ed in Valle Argentina è mancato l'artigiano Claudio Colombi de ‘A bùtea de l’ebanista’

In Valle Argentina sta creando molta tristezza la scomparsa di Claudio Colombi. Il 51enne originario di Triora era un noto artigiano della vallata, un mastro falegname a cui si rivolgevano da ogni dove per il recupero di mobili e la costruzione di oggetti d’arredamento.



Negli anni aveva aperto ‘A bùtea de l’ebanista’, in corso Italia, nel paese delle streghe. Un piccolo laboratorio d’artigianato sulla strada di ingresso al borgo dove aveva modo di realizzare i suoi restauri. E' stata una delle ultime nuove attività che hanno aperto in questo borgo dell’entroterra.



Il decesso è avvenuto stanotte al termine di una malattia, dopo il ricovero in Ospedale. Sono tantissime le persone che in questo momento hanno deciso di salutare Colombi e di ricordarlo. Era una persona gioviale, di animo nobile e sempre a disposizione del paese. Nonostante gli anni continuava a coltivare quella passione per il mondo del rally dove era stato anche protagonista come navigatore in gioventù. Il funerale si terrà lunedì mattina alle 11.



Dalla redazione di Sanremo News vanno le più sentite condoglianze alla famiglia di Claudio Colombi