Gravi episodi di cronaca a Ventimiglia: interviene il leader della Lega, Salvini "Bravi, riaprite i porti e accogliete 'sta gentaglia"

"Da poco sbarcato in Italia, clandestino arrestato per violenza sessuale su una bambina di 10 anni.Che orrore, schifoso!!! Ma come si fa??? E, sempre a Ventimiglia, arrestato un altro clandestino nordafricano per aver stuprato, filmato e ricattato un disabile. Bravi, riaprite i porti e accogliete 'sta gentaglia...".



Questo è il commento che il leader della Lega, Matteo Salvini, ex Ministro dell'Interno, ha fatto ulla sua pagina Facebook, rispetto ai fatti di cronaca che nelle ultime 48 ore hanno scosso Ventimiglia. Nella città di confine, una bambina di 10 anni è stata palpeggiata da un nordafricano arrivato in Italia pochi giorni fa e un extracomunitario ha violentato un disabile.



Salvini ha linkato sulla sua pagina social l'articolo di ImperiaNews ed in pochissimo tempo i due gravi fatti di cronaca ventimigliesi sono arrivati al pubblico di 3.904.705 follower del leader della Lega. Inoltre il post ha generato oltre 14mila reazioni ed oltre 3mila commenti e condivisioni.



Non è da escludere che quanto accaduto a Ventimiglia possa trovare una forte eco anche nelle prossime ore a Pontida dove si terrà il tradizionale raduno tra i vertici ed i simpatizzanti di questo partito. Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone e con almeno 2 pullman pronti a partire dalla sola provincia di Imperia.