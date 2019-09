Ventimiglia: l'Amministrazione Comunale ringrazia la famiglia Perotti e apre al Volontariato

Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e l'amministrazione tutta ringraziano i tre ceramisti Clara Perotti, Federico Perotti e Marisa Reno che, con amore e passione, hanno realizzato le nuove tartarughe della fontana del Putto, aggiungendo alla versione originale, quattro ranocchi e quattro lucertole, sempre realizzati interamente a mano.



“Per molti Ventimigliesi questa fontana è diventata il simbolo della città - afferma il primo cittadino - ed è per questo che siamo particolarmente orgogliosi di vederla rinata e ancora più bella grazie al lavoro della famiglia Perotti che ha voluto donare queste opere d'arte. La città ha bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutti. Insieme cambieremo in meglio Ventimiglia. L'amministrazione farà la parte di protagonista come è giusto che sia, chi però vuole collaborare è benvenuto, senza differenze politiche”. Scullino aggiunge: “Nella prossima settimana – aggiunge Scullino - partirà il nuovo avviso pubblico per istituire l'albo dei volontari, gli iscritti saranno coperti da polizza assicurativa se opereranno per e sotto il coordinamento dell'amministrazione”.