Taggia: che fine hanno fatto le panchine di piazza Farini? Basta farsi un giro alle ex Caserme Revelli...

Che fine hanno fatto le panchine di piazza Farini a Taggia? Mancano all'appello dall'ultima edizione di Sulle Orme di San Benedetto, 24 agosto. Erano state tolte proprio per motivi di sicurezza ed ordine pubblico però da allora non hanno più fatto ritorno nella collocazione originaria.



In questi giorni le tre panchine curve sono state lasciate a lato del campo da calcio delle ex Caserme Revelli. Una scelta discutibile considerando che si tratta di elementi d'arredo di design, di materiale pregiato e di valore. E' un peccato trovarle lasciate alla mercé di chiunque, come se fossero abbandonate.

Abbiamo interpellato il Comune per capire che cosa sia accaduto. La risposta è arrivata subito. Le panchine pesano molto e quando devono essere tolte dalla piazza, perchè serve lo spazio per ospitare degli eventi, bisogna far intervenire un mezzo con un braccio per sollevarle e quindi portarle altrove. Questa volta anziché essere collocate nei magazzini comunali sono state lasciate all'esterno.



La speranza dell'amministrazione era che si trattasse di una collocazione temporanea che tuttavia è diventata definitiva quando si è rotto il mezzo necessario per sollevare le panchine. Il Comune sta studiando delle soluzioni alternative proprio per evitare di dover traslocare nuovamente questi elementi d'arredo ad ogni manifestazione.



Quindi, le panchine, torneranno in piazza Farini ma molto probabilmente non saranno più collocate al centro dello spazio intorno allo stemma tabiese. Tempistiche? Al momento non sono note.