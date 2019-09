Sanremo: questa mattina, effettuata raccolta rifiuti galleggianti sulle acque di Porto vecchio

'Semel in anno' è un intervento, in date programmate, di raccolta rifiuti galleggianti sulle acque di Porto vecchio di Sanremo. Viene eseguito con barche e da terra da parte di volontari coordinati dai Consoli del Mare ed appassionati Ploggher.



Sabato 14 Settembre la 'raccolta' ha prodotto dozzine di bottiglie in plastica, sacchetti, bottiglie, lattine, reti, lenze, rottami, palline, e ben cinque scatole di polistirolo espanso, correttamente conferite. Inoltre, alcune settimane ora sono, il Consolato ha segnalato un pericoloso tubo in metallo rugginoso in zona Pian di Nave e, sollecitamente, Amaie, che si ringrazia, ha provveduto a recuperarlo e smaltirlo.



"La raccolta di rifiuti, soprattutto plastici - spiega il Console Gianni Manuguerra - sia a terra che i Mare sta diventando una vera passione da parte di numerosi cittadini, sportivi, ecologisti, e Ploggher (camminatori, marciatori che, andando, raccolgono rifiuti). Un maggior coordinamento di modi, tempi e interventi in luoghi mirati potrebbe ulteriormente migliorare la frequente e volonterosa attività. Il Consolato del Mare di Sanremo terrà informati i cittadini interessati per collaborarenelle prossime sue iniziative".