Sanremo: da fine settembre alla Piscina Comunale via al 22° corso per Assistenti Bagnanti Mare

La sezione FISA di Sanremo, organizza il 22° corso per Assistenti Bagnanti Mare. Le lezioni avranno inizio a partire da fine settembre con cadenza di 3 volte alla settimana,

in orari serali e si svolgeranno prevalentemente presso la Piscina Comunale di Sanremo.



"Per poter accede al corso è necessario partecipare ad una prova che attesti la buona pratica al nuoto, dopodiché si potrà venire ammessi al corso vero e proprio. - ricordano gli organizzatori - Durante le lezioni verranno trattati gli argomenti previsti dal Ministero, riguardanti la metereologia, le ordinanze, le tecniche di avvicinamento e recupero, quelle di sopravvivenza, l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, nozioni di ossigenoterapia normobarica, utilizzazione di presidi quali la spinale e collari per pazienti traumatizzati, nozioni di primo soccorso".

Per info: fisa.imperia@fisasalvamentoacquatico.it e 3356814588