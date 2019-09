Imperia: lunedì tornano a scuola 24 mila 505 studenti, ecco tutti i numeri e le curiosità per l'anno 2019/2020

Tornerà a suonare lunedì, 16, la campanella scolastica con il consueto ritorno tra i banchi settembrino per 24505 studenti imperiesi. Da lì in avanti oltre duecento giorni di scuola fino alla data, già fissata, di fine anno: mercoledì 10 giugno 2020.

Il giorno di inizio sarà lo stesso per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria, mentre per quanto riguarda quello di fine le scuole d'infanzia dureranno fino al 30 giugno.

I giorni di lezione nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado saranno 206, riducibili a 205 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni. Per gli studenti di Imperia sarà così martedì 26 novembre in occasione di San Leonardo, nessun giorno in meno invece per gli alunni sanremesi dato che San Romolo, patrono della città matuziana, cadrà quest'anno di domenica 13 ottobre.

Per quanto riguarda i giorni di vacanza già stabiliti ci saranno nel 2019 i 'tipici' 1 e 2 novembre, quest'anno rispettivamente di venerdì e sabato, e le feste natalizie in partenza lunedì 23 dicembre senza contare il weekend precedente che allungherà dunque il riposo invernale. Riposo che terminerà martedì 7 gennaio con il rientro per il 2020.

Le vacanze pasquali saranno più brevi, dal 9 al 14 aprile mese che vedrà anche lo stop del classico 25 aprile, festa della liberazione, e degli immancabili 1 maggio e 2 giugno con un ultimo ponte estivo già stabilito con lunedì 1 e rientro il 3 per il rush finale.

Nel dettaglio gli alunni iscritti per l'anno 2019/2020 sono così suddivisi: 3614 per le scuole d'infanzia, 7424 per le primarie, 5128 per le secondarie di primo grado e 8339 per le secondarie di secondo grado.

Superata, con la recente assegnazione delle sedi per i nuovi dirigenti scolastici, una delle criticità più rilevanti degli ultimi anni come spiegano dall'Ufficio Scolastico Provinciale : "Anche per il presente anno scolastico sono in conclusione le operazioni organizzative per il migliore avvio possibile, non si sono riscontrate criticità rilevanti. Con la recente assegnazione delle sedi per i nuovi Dirigenti Scolastici, provenienti non solo da questa provincia, a seguito della conclusione del concorso nazionale, si è ridimensionata la necessità di reggenze di più Istituti da parte di un solo Dirigente Scolastico, pur non avendo ancora questa opportunità per la totalità delle scuole.

L’altro aspetto che richiede ancora un attento monitoraggio è la rilevante mancanza di docenti specializzati per le attività di sostegno nella didattica, nelle graduatorie per la copertura di un numero significativo di richieste, necessitanti per la corretta gestione di questo delicato aspetto didattico. Questa situazione di una certa complessità non dipende però da circostanze locali, ma è il riflesso di una situazione riconosciuta a livello nazionale, almeno in alcune regioni del nord.

L’augurio è quello di un anno scolastico positivo per tutti, innanzitutto per gli studenti di tutte le scuole della Provincia di Imperia, dall’Infanzia agli Istituti Secondari, come per le loro famiglie. Un ringraziamento per l’impegno, volto al migliore avvio delle lezioni, è doveroso rivolgerlo a tutti gli operatori della scuola, docenti, tecnici ed amministrativi".