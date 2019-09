Decisioni assunte dal Giudice Sportivo dopo Sanremese-Fezzanese. Gli Irriducibili: "Dichiarazioni gravi e infontate!"

Gli Irriducibili Sanremo in merito alle decisioni del Giudice Sportivo dell'8 settembre 2019, a seguito di quanto verificatosi durante e dopo l'incontro di calcio Sanremese-Fezzanese, letto il referto tengono a ribadire e a sottolineare che "nessuno dei componenti della tifoseria organizzata matuziana rivolgeva espressioni costituenti discriminazione per ragione di razza né tanto meno colpivano l'auto sulla quale viaggiava la terna con pugni, calci e sputi mentre la stessa abbandonava l'impianto sportivo, costringendo le Forze dell'Ordine a scortarli fino all'ingresso in autostrada. Rimaniamo perplessi e notevolmente irritati dalla gravità di tali dichiarazioni frutto dell'esclusiva fantasia di personaggi maniaci di protagonismo evidentemente non presenti sul terreno di gioco né tanto meno al di fuori del complesso sportivo dove si è disputato l'incontro".