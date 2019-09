Sanremo: sede dei vigili urbani nei locali della vecchia stazione, la proposta di un cittadino

"Non capisco perché la sede dei Vigili Urbani, di cui si parla di nuovo in questi giorni, non possa trovare una giusta collocazione nei locali della vecchia stazione ferroviaria. Si risparmierebbe tutto il canone di locazione se, come credo, l'immobile è proprietà del Comune. Se gli spazi sono insufficienti si potrebbe usare anche il vecchio deposito franco che mi pare sottosfruttato e in questo modo si riqualificherebbe tutta un'area centralissima, prestigiosa perché vicino a grandi alberghi e Casinò e che attualmente è un brutto biglietto da visita della città.



Luigi Billone".