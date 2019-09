Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 14 e domenica 15 settembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 14 SETTEMBRE

SANREMO

10.00-22.00. Mostra di pittura contemporanea a cura di Elio Marchese con la partecipazione di Marisa Fogliarini, Roberto Ausenda, Igor Grigoletto. Forte di Santa Tecla, fino al 15 settembre (h 10/12-17/22)



14.00-18.30. 1a Festa dello Sport in frazione Bussana: dimostrazione e prova pratica gratuita delle società sportive rivolta a tutti i bambini età minima 3 anni. Gli sport: Calcio, Pallavolo, Rugby, Basket, Atletica leggera, Ginnastica artistica e tanti altri. Parco Polivalente (Area Feste)



15.30-18.30. 38esimo Trofeo Aristide Vacchino - Regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti'. A cura della Canottieri Sanremo. Specchio Acqueo del Porto Vecchio, anche domani

16.30. Conferenza sul ciclo sulle piante mediterranee tra scienza e tradizione dal tema 'La vite e il vino'. Intervengono Alessandro Carassale (DAFIST, Università di Genova) sugli Aspetti storici e commerciali della coltivazione della vite, e Claudio Littardi (Centro Studi e Ricerche per le palme) sugli Aspetti biologici e colturali della pianta della vite + degustazione. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, coso Cavallotti

18.00. Per ‘Parole e Colori al Forte’, presentazione del libro ‘L’ombra di Perseo’ di Daniela Mencarelli Hoffmann. Conduce l’incontro Ersilia Ferrante. Forte di Santa Tecla, fino al 15 settembre

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

IMPERIA

14.00. Centropastorc CUP: evento sportivo a cura del Centropastore, BKI, Associazione Genitori Attivi. Campetto di via Gibelli, fino al 15 settembre (più info)



15.30. Escursione nel primissimo entroterra di Imperia e della Valle del San Lorenzo accompagnati dalla guida ambientale ed escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio dello sferisterio di Clavi, info 347 6006939

21.15. Per l’ultimo appuntamento 2019 della la rassegna ‘Un libro aperto’, Jacopo Tomatis presenta 'Storia culturale della canzone italiana' (Il Saggiatore), con Imperia Musicale. Via Antica dell’Ospizio a Oneglia, ingresso gratuito



21.15. Cerimonia di consegna al liceo Cassini del Premio della 27a edizione degli ‘Incontri Begegnungen’ con concerto della ‘Open Orchestra’, diretta dal compositore Marco Reghezza, e il coro dei Cantores Bormani, diretto dalla professoressa Piera Raineri. Evento a cura dell'Istituto di Cultura Italo Tedesco di Imperia. Oratorio di San Pietro al Parasio

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

VALLECROSIA



15.00 & 16.00. Presentazione di due importanti strumenti: la batteria con il docente Stefano Foglia (h 15) + il flauto con il prof. Olivier Barriera. Sede dell’Associazione musicale ‘Pergolesi’, via Giovanni 23esimo 21, ingresso libero, info 0184 294322



19.30-24.00. Festino Ligure in Oratorio: festa di fine estate + musica selezionata da DJ. Oratorio Salesiano Don Bosco



BORDIGHERA



8.00. ‘Per amore, per il mare’: manifestazione organizzata dall’Assessorato al Porto del Comune di Bordighera che vede volontari e alcune associazioni cittadine impegnarsi nella pulizia del porto, dei fondali e delle acque antistanti



21.30. Inaugurazione del pianoforte salvato dalla distruzione del Kursaal di Bordighera nel 1928 con un concerto a cura del Maestro Massimo Dal Prà assieme ad Alberto Miccichè al Basso, Maurizio Di Tozzi al Sax e Nino Zuppardo alla Batteria. Bar Atù After Dark, sul Lungomare Argentina



ARMA TAGGIA



18.30. Presentazione dell'anno accademico 2019-2020 della Scuola di Teatro Banchéro Officina (previste due lezioni gratuite di prova) + presentazione programma del laboratorio di scrittura espressiva. Sede del Banchéro, via Soleri 12 a Taggia

21.00. Intrattenimento musicale con spettacolo di ballo liscio e latino a cura di ASD Love Dance. Piazza Chierotti

DIANO MARINA

9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. A cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’, Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, fino al 15 settembre

10.00. ‘Sull'Onda di Settembre 2019’: manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Tema dell’evento ‘Messico e... nuvole’. Vie del centro cittadino, anche domani

18.00. All'interno della manifestazione ‘Sull'Onda di Settembre 2019’ la tradizionale ‘Notte Bianca’ a tema ‘Messico e… Nuvole’: street food a cura di bar e ristoranti + happy shopping nei negozi + stand con prodotti particolari, tipici e hobbistica + musica live + dj set + esibizioni itineranti. Piazze e vie del centro cittadino



20.30. Incontro di riflessione sul tema ‘Dove vanno l'Universo e la Fede - impaurirsi, comprendere incantarsi: amare’. Evento a cura dell'Associazione Italiana ‘Teilhard de Chardin’. Opere Parrocchiali in Via Lombardi e Rossignoli 37, partecipazione libera (il programma a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. Festeggiamenti di San Matteo: Memorial A. Carcheri: gara di petanque (h 14.30) + XIX edizione delle Moliniadi – giochi per bambini (h 15) + Premiazione 8° concorso 'Aspetti naturalistici e ambientali di San Matteo' (h 16.30) + Apertura stand gastronomici – XLVI Sagra della Quaglia (h 19) + Serata danzante con l'orchestra ‘I Remix Group’ (h 21). Località Molino del Fico



CERVO



21.00. Concerto finale della rassegna ‘A...mare la musica’ con Indro Borreani (violino) e Ginevra Costantini Negri (pianoforte). A cura delle Confraternite del Golfo Dianese. Oratorio di Santa Caterina, ingresso ad offerta libera (i proventi degli incassi verranno devoluti all’Associazione UILDM Imperia Onlus per la lotta alla Distrofia Muscolare)

ENTROTERRA

AURIGO



21.00. Concerto nell'ambito della festa patronale di Aurigo con esecuzione di alcuni brani di musica sacra e dello Stabat Mater di Vivaldi da parte della cantante lirica Valeria Mela + buffet suk sagrato della Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine



CAMPOROSSO

19.30. ‘Garibaldi Music Square’: serata enogastronomica e musicale con la band D-Sparsi (rock di Ligabue e Vasco oltre a Battisti, Litfiba, Baglioni). Piazza Garibaldi



LUCINASCO



20.30. Per la festa solenne della Cappelletta al Monte Acquarone, rappresentazione della nota commedia di Gilberto Govi ‘Colpi di Timone’ messa in scena dalla compagnia ‘Tutti esauriti’ di Pornassio. Piazza del comune

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

FRANCIA

ANTIBES

21.00. 28° Festival di Musica e Arte Sacra: concerto dell’Orchestra Regonale di Cannes-Provence-Alpes-Côte d’Azur diretta dal M° Jordan Gudefin con Elsa Grether al violino. In programma mische di Haydn, Mozart. Cathédrale d’Antibes (più info)

BEUALIEU



15.00 & 20.00. ‘Beualieu Festival Classic’: apertura ufficiale dell’edizione 2019 (Kiosque à musique place Marinoni, h 15) + ‘Una Notte a Buenos Aires’: grande Concerto di apertura del Festival (Plage Petite Afrique de Beaulieu, h 20)

CANNES

10.00-19.00. 42a edizione del ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 15 settembre (più info a questo link)

MENTON

12.30-21.00. ‘Menton, ma Ville est Tango’: tre giorni al ritmo della musica di Buenos Aires con stage e spettacoli. Palais de l'Europe, fino al 15 settembre (il programma a questo link)

MONACO



9.00-20.00. 14a edizione del ‘Monaco Classic Week 2019 – La Belle Classe’ (Yachting di tradizione) evento organizzato dallo Yacht Club di Monaco. Baia di Monaco, fino al 15 settembre (il programma a questo link)





DOMENICA 15 SETTEMBRE

SANREMO



7.00-12.00. 38esimo Trofeo Aristide Vacchino - Regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti'. A cura della Canottieri Sanremo. Specchio Acqueo del Porto Vecchio



10.00-22.00. Ultimo giorno della mostra di pittura contemporanea a cura di Elio Marchese con la partecipazione di Marisa Fogliarini, Roberto Ausenda, Igor Grigoletto. Forte di Santa Tecla (h 10/12-17/22)

18.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Parole e Colori al Forte’, conferenza dell’astrofisico Alessandro Bemporad ‘Dallo sbarco sulla Luna all’esplorazione umana nell’universo’. Letture di Elio Marchese. Conduce l’incontro Gian Antonio Dall’Aglio. Forte di Santa Tecla

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’ (ultimo giorno): Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo

IMPERIA



14.00. Centropastorc CUP: ultimo giorno dell’evento sportivo a cura del Centropastore, BKI, Associazione Genitori Attivi. Campetto di via Gibelli (più info)

17.30. ‘Serenella Sossi e gli artisti di Riviera: una storia che continua’: conferenza a cura la prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola nell’ambito della mostra ‘Le fil bleu’. Sede del circolo Parasio a Palazzo Guarneri

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Francesca Diotallevi presenta ‘Dai tuoi occhi solamente’, Neripozza. Dialoga con l’autrice Alberto Milesi, direttore di Borgate dal vivo. Allestimento mostra fotografica a cura di Agenda Fotografica, Imperia. Borgo Foce

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione nel Parc National du Mercantour sino al Lago Verde di Valmasque con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE di Ponente Experience. Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Vendimiglia, info 391 1042608



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

15.00. Festa per il 70esimo anniversario della Croce Verde Intemelia con inaugurazione di dei ambulanze. Piazza XX Settembre (il programma a questo link)

VALLECROSIA

9.00. 14a edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti dalla vicina Francia, da tutta la Liguria, dalla Lombardia e dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822



BORDIGHERA



17.00. Concerto con musiche latino americane proposte dall’Orchestra sinfonica diretta dal M° Massimo Dal Prà. Palazzo del Parco



18.00. Inaugurazione mostra di Paola Reviglio ‘Acquerelli a Bordighera ricordando Monet. ViaDritta22, fino al 22 settembre (h 17/21)

ARMA TAGGIA



16.00-17.00. ‘Torna U Balun nel Pantan’: dimostrazione di pallapugno a cura dell’ASD Taggese Pallapugno. Piazza Cavour a Taggia

DIANO MARINA

8.00-10.00. 8° Raduno Fiat 500 derivate e moderne del Golfo Dianese organizzato dal Club 500 del Golfo Dianese. Via della Resistenza, San Bartolomeo al Mare (locandina)

9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. A cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’, Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, fino al 15 settembre

10.00. ‘Sull'Onda di Settembre 2019’: manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Tema dell’evento ‘Messico e... nuvole’. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Raduno FIAT 500 derivate e moderne organizzato dal Club 500 Golfo Dianese (8a edizione): Parking sul Lungomare delle Nazioni. Alle ore 11, partenza del giro turistico nelle vallate del Golfo dianese, con aperitivo a Diano Castello, alle ore 12.30 + pranzo alle ore 13.30 + ritorno in Piazza Torre Santa Maria e sul Lungomare di Diano Marina per le premiazioni alle ore 15.30 (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO



11.00. ‘Stoccalucco 2019’, 49esima edizione del Festival dello Stoccafisso alla Baücögna a cura della Proloco di Badalucco con degustazione di numerose varianti di ricette di stoccafisso nelle piazzette del paese + bancarelle dell'artigianato + musica ed animazioni. Animatore della giornata Maurilio Giordana. Piazze e vie del paese (più info)



CAMPOROSSO

14.30. Sagra dei Barbagiuai a cura dei volontari antincendio della Protezione Civile di Camporosso. Palatenda di località Bigauda



LUCINASCO



8.30. Per la festa solenne della Cappelletta al Monte Acquarone, processione solenne da Lucinasco + celebrazione della S. Messa alle 10 circa alla Capelletta. Nel pomeriggio alle ore 17, Vespri con processione per vie del paese + concerto della banda di Diano Marina e rinfresco di commiato

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA



7.30. 4a edizione ‘Una marcia in più’, gara non competitiva organizzata dal Comune di Pigna in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e l’Unione Sportiva Pignese. Partenza da piazza XX Settembre (più info)



8.45. ‘Torarando’: manifestazione sportiva di aggregazione con pedalata non competitiva aperta a tutti e dedicata agli appassionati di mountain-bike e di montagna aperta a tutti i bikers, tesserati e non, con biciclette di tipo mountain-bike o e-bike. A cura dell’Associazione Supernatural di Dolceacqua (10 euro). Ritrovo a Gouta sul Piazzale del Rifugio (più info)

FRANCIA

BEUALIEU



10.00 & 20.00. ‘Beualieu Festival Classic’: Brunch musicale domenicale a cura della giovane pianista Stella Almondo (Casino de Beaulieu & Restaurant Les Voisins, h 10) + ‘Le più belle pagine di chitarra’ con Miloš Karadaglić (Rotonde Lenôtre, h 20)

CANNES

10.00-18.00. 42a edizione del ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 15 settembre (più info a questo link)

MENTON

12.30-21.00. ‘Menton, ma Ville est Tango’: ultimo di tre giorni al ritmo della musica di Buenos Aires con stage e spettacoli. Palais de l'Europe (il programma a questo link)

MONACO

12.00. Premiazioni della 14a edizione del ‘Monaco Classic Week 2019 – La Belle Classe’ (Yachting di tradizione) evento organizzato dallo Yacht Club di Monaco. Baia di Monaco (il programma a questo link)



20.30. Iniziativa umanitaria del Lions Club di Monaco per sostenere l'intervento cardiaco di un bambino al centro cardiotoracico di Monaco. Salle Belle Epoque dell’Hotel Hermitage (più info)



