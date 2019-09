Sanremo: lavori nelle aule della scuola 'Dani Scaini', il sindaco Biancheri ringrazia le famiglie “Grande attaccamento alla cosa pubblica”

Lo avevamo scritto qualche tempo fa, in piena estate, quando i genitori dei ragazzi della scuola 'Dani Scaini' si erano messi al lavoro per ritinteggiare le aule. Oggi, a poche ore dall'inizio delle lezioni, il sindaco Alberto Biancheri interviene in prima persona per ringraziare chi si è rimboccato le maniche per dare un nuovo volto alle classi.

“Nell'ambito dei lavori fatti nelle scuole Nobel, Castillo, Villa Vigo e via Volta per un totale di quasi un milione di euro, mi piace sottolineare un piccolo intervento da parte dei genitori della Dani Scaini che hanno ritinteggiato le pareti per loro iniziativa - ha dichiarato il sindaco Biancheri - un grande ringraziamento a loro per l'impegno che hanno portato avanti, genitori che si erano già resi protagonisti in passato con un grande attaccamento alla cosa pubblica quando parteciparono al trasloco per la costruzione della nuova sede”.