Weekend ricco di impegni nell'entroterra per l'assessore regionale Marco Scajola

Domani, sabato 14 settembre, l'assessore regionale Marco Scajola sarà a Chiusavecchia per l'inaugurazione della rinnovata Piazza dei Caduti. Durante questa cerimonia, organizzata dall'amministrazione comunale, è prevista la donazione di tre defibrillatori semiautomatici da parte della Pro Loco.



Domenica 15 settembre, al mattino, l'assessore regionale Scajola sarà a Badalucco per partecipare alla 49a edizione del Festival dello Stoccafisso, festa tradizionale organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Infine, nel pomeriggio, l'assessore Scajola sarà a Pompeiana presso il campo logistico, per la premiazione delle unità cinofile della protezione civile, evento organizzato dalle Unità Cinofile Riviera dei Fiori in collaborazione con la Protezione Civile e il Comune.