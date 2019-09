L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 13 al 20 settembre

Ariete: non fatevi prendere per fessi, cancellate il malumore e, come per incanto, i giorni sembreranno meno pesanti indipendentemente da alterchi con un tipo tanto zuccone quanto pasticcione… Serate o weekend piuttosto singolari e da dedicare primariamente a ciò che aggrada o agli esseri più cari malgrado subentrino un’incavolatura e una stonatura! Sulla strada non schiacciate troppo l’acceleratore e guardatevi dagli imprudenti, dai distratti e dai tamponamenti…



Toro: dopo il temporale arriva sempre l’arcobaleno: difatti a ridosso di mesi stridenti potrete assaggiare la prelibata e sospirata tranquillità. Ciò non significa toccare il cielo con un dito ma perlomeno rinvenire delle certezze, sistemare una questione personale o materiale, trascorrere memorabili orette insieme a personcine deliziose, fare incontri utili o casuali, cavarvi dei pallini e variare ciò che disturbava od angustiava. Se fattibile sabato e domenica andate dove più vi piace.



Gemelli: se appagati e contenti, niente e nessuno, neppure Marte e Giove avversi, riusciranno a sottrarvi quel briciolo di serenità tanto ambita indipendentemente da timori sia fondati che infondati, stramberie e crisi di nervi. I nati in giugno vivranno attimi intensi oppure si libereranno di un fardello. Contattate altresì un’amica infondente ilarità e serenità e date in colpo di telefono a chi non sentite da tempo! Disturbi stagionali, articolari, intestinali o sostenuti dallo stress.



Cancro: malgrado tendiate a vedere la brocca mezza vuota, col consenso delle birbe stelle (Saturno permettendo), tirerete respiri di sollievo cullandovi sull’onda di tenere emozioni distanziando i poveri di spirito e raccogliendo i frutti di ciò che avevate seminato … Una preoccupazione potrebbe provenire da un bimbetto, un familiare, uno sbaglio o una risposta tardante ad arrivare. Tra venerdì e mercoledì un episodio scombussolerà e una notizia allieterà.



Leone: in questo preludio autunnale vi toccherà, in più frangenti, far finta di niente al fine di evitare litigi o prendervela per ciò che non potete mutare… Mantenete una promessa, potenziate la diffidenza, sorvegliate il portafoglio e mitigate l’ansia: principale artefice di tanti disturbi! Tra giovedì e lunedì un episodio costringerà a variare un programma, posticipare appuntamenti o rinunciare a qualcosa a cui tenevate. Propensione a spaccare oggetti. Combini con amici.



Vergine: tra un appagamento e uno scoramento le giornate scorreranno talmente in fretta dal lasciar esiguo spazio a ciò che alletta… Un accadimento vi manderà in tilt, vi verrà raccontata una bugia e un cooperatore apparirà scorbutico o contorto… Andate inoltre in fondo ad una faccenda, tutelatevi da furtarelli e salvaguardate lo stato fisico. Semaforo verdissimo invece per gli affaristi e i gestori di pubblici esercizi. Malintesi con un Ariete, Cancro, Bilancia, Scorpione o Pesci.



Bilancia: diverse cosine, se già non è successo, subiranno rallentamenti inducendovi a sbuffare rendendo impossibile fare programmi a breve scadenza causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà. La quadratura di Saturno origina incognite materiali o sentimentali, necessità di riesaminare un rapporto interpersonale, improvvisate, rivalità e chiamate inaspettate. Buffi incontri e contiguità con medici o vigili. Apprestatevi altresì ad un sabato agitato e ad uno stordente comunicato.



Scorpione: poiché la qualità vale più della quantità eliminate dalla cerchia conoscenze fasulle confidando unicamente su voi stessi e su quei rarissimi amici che avete… Un cruccio lambirà il settore professionale, un tiro mancino ordisce in sordina e il contegno di un tipo strano esacerberà. Tra accoppiati aleggia maretta ma evitando di commutare i sassetti in macigni l’unione si riequilibrerà. L’alimentazione andrà modificata se soffrite di colite, diabete, reflusso esofageo o gastrite.



Sagittario: dubbi o delusioni contrassegneranno un periodo faticoso ma utile al fine di capire chi effettivamente merita la vostra fiducia! Se reputate che la scalogna vi tampini, non abbacchiatevi, trattasi unicamente di qualche astro moccioso che si diletta a far apparire tutto così offuscato. Nel focolare delle speranze sta per accendersi la fiamma della riuscita e tante odissee svaniranno lasciando il posto ad un autunno assai singolare. Amica da ringraziare e bellimbusto da inquadrare.



Capricorno: checché se ne pensi di voi in realtà non state chiedendo la luna nel pozzo ma solo di avere un briciolo di salute, valute, lavoro e che non vi si rompano le anime più del dovuto… Eppure saranno in diversi a punzecchiarvi e tediarvi fino a farvi perdere la già di per sé precaria pazienza… Oltretutto il contegno di un parente o conoscente avrà il potere di annichilirvi mentre il benessere andrà salvaguardato. Qualche nativo troverà l’equa soluzione ad un vecchio tormentone.



Acquario: sbirciando nel cielo, tra un astro e l’altro, si intravvede una settimana variegata e strampalata: avvenimenti inattesi si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, una novella lascerà perplessi, in casa o sul lavoro regnerà un’atmosfera cupa e non riuscirete a comprendere i pensieri di un soggetto abietto. Pure delle donnine importuneranno: regolatevi eludendo intime confidenze e siate accorti nelle amicizie. Sagre a cui presenziare e nervetti da placare.



Pesci: battete la fiacca e l’unico modo per sconfiggerla consiste nel selezionare gli impegni, prendere le distanze da chi offende e pretende, dipingere le giornate di positività! Difficoltà nel recuperare quattrini e acciacco da curare prima che si cronicizzi. Se singoli sappiate che tra varie frequentazioni ne scoverete una meritevole di attenzione. Non da escludere una litigata, una scorpacciata, un diletto e un dispetto. Essendo l’intestino delicatino mangiate in bianco e masticate pianino…



Tra le stelle forse si cela il mistero dell’umanità e dell’eternità…

