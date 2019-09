Sanremo e Villa Nobel ospitano per la prima volta in Liguria il prestigioso premio nazionale di arte contemporanea ‘Arteam Cup’ (Video)

Villa Nobel si prepara per ospitare la quinta edizione del prestigioso premio nazionale di arte contemporanea ‘Arteam Cup’, per la prima volta in Liguria. ‘Prime Quality’, la società sanremese che vinto il bando per la gestione di Villa Nobel, dal 14 settembre al 27 ottobre ospiterà la mostra temporanea delle opere dei 67 finalisti della quinta edizione del prestigioso concorso nazionale di arte contemporanea ‘Arteam Cup’.

Alla conferenza stampa organizzata questa mattina a Villa Nobel hanno preso parte: gli assessori del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni (vice sindaco e assessore al Turismo), e Silvana Ormea (Cultura), l'amministratore di Prime Quality Gianmaria Leto, Chicca Dedali per l'associazione Pigna Mon Amour, il critico d'arte Matteo Galbiati, Livia Savorelli per Arteam e l'artista Giovanni Gaggia.

Dopo l’esordio nel 2015 all’Officina delle Zattere a Venezia, l’edizione 2016 al Palazzo del Monferrato di Alessandria mentre quella 2017 negli spazi industriali restituiti all’arte di BonelliLAB a Canneto sull’Oglio e il 2018 nella prestigiosa sede della Fondazione Dino Zoli di Forlì, si conferma la volontà dell'Associazione Culturale ‘Arteam’ di Albissola Marina, organizzatrice dell'evento, tramite questa manifestazione, fare rete”, tessendo legami importanti tra i vari operatori del sistema arte.

L'edizione 2019 presenta una duplice novità: l'apertura alla performance con gli eventi performativi che si terranno in diverse sedi della città di Sanremo (ex Oratorio di Santa Brigida, Art Lab Net, Villa Nobel e giardino di Villa Nobel) e all’arte ambientale, ospitata nel parco di Villa Nobel.

La Giuria di ‘Arteam Cup’ 2019 è composta da sei membri: Lorella Giudici (professore di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e all’Accademia Albertina di Torino), Virginia Monteverde (direttrice artistica di Art Commission, curatrice ed ideatrice di rassegne ed eventi in Italia e all'estero), Matteo Galbiati (critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam), Antonio Addamiano (gallerista e fondatore Dep Art Gallery, Milano), Chiara Serri (curatrice, giornalista e titolare dello studio di comunicazione CSArt di Reggio Emilia), Livia Savorelli (Direttore Editoriale Espoarte).

Il programma opening ‘Arteam Cup’ 2019

Sabato 14 settembre

Ex Oratorio di Santa Brigida e Villa Nobel, Sanremo

Ore 15.30 – Ex Oratorio di Santa Brigida | Piazza Santa Brigida, Via Capitolo | Quartiere La Pigna

Proiezione video: “Aqua Aura, where the lost things are” (durata 35 min)

A seguire:

Performance: Mona Lisa Tina, L'albero delle bugie (durata 10 min)

Ore 16.45 – Processione del pubblico verso Art Lab Net, laboratorio multimediale e sartoriale – Centro Risorse della Pigna, piazza Cassini, per presentazione del ricamo collettivo, realizzato in collaborazione con le ricamatrici dell'Associazione Sanremo Ricama, nell'ambito di Revelatium, performance relazionale di Giovanni Gaggia

Ore 17.30 – Processione del pubblico verso Villa Nobel, c.so F. Cavallotti 116

Ore 18 – Nel giardino di Villa Nobel, performance di Nicola Mette (10 min) e visita alle opere di Arte Ambientale

Ore 18.30 (circa) – Presentazione di ‘Arteam Cup’ 2019.

A seguire: performance relazionale di Loredana Galante, In buone mani, e visita alla villa con le opere degli altri artisti selezionati

Ore 19.45 (circa) – Performance Digital Antica di Vincenzo Marsiglia, con la collaborazione di Ocrasunset

Ore 20 (circa) light dinner (evento su prenotazione per informazioni Villa Nobel tel. 0184 501017)

Il progetto è organizzato dall’Associazione ‘Arteam’, in collaborazione con: la società sanremese Prime Quality srl; MbrArt, società impegnata nella produzione culturale come mostre, conferenze, workshop, cataloghi e forum interazionali; l’associazione Pigna Mon Amour e l’Associazione Sanremo Ricama.

L’evento si concluderà il 27 ottobre alle 16 presso Villa Nobel con la premiazione degli artisti vincitori.