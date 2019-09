Cervo: le straordinarie foto di Marcello Nan al plenilunio di ieri sera, la 'Luna del raccolto'

Il plenilunio di settembre per quest'anno è previsto per oggi. Per alcuni questa associazione dell'ultima fase lunare e del giorno 13 potrebbe essere sinonimo di sfortuna, iatture e disastri, ma con tutto quello che sentiamo nelle cronaca di ogni giorno direi che non è il caso di puntualizzare in negativo un semplice evento astronomico.

E pensare che questo plenilunio veniva chiamato ‘Luna del raccolto’ ed era considerata una delle più popolari dell’anno. L’origine di questo nome risale a centinaia di anni fa. “La Luna del Raccolto fornisce più luce nel momento dell’anno in cui è tradizionalmente più necessaria: durante il raccolto”, spiega l’Almanacco dell’Agricoltore sul suo sito web. Sotto la luce della luna piena, gli agricoltori potevano lavorare bene anche nelle fresche notti di settembre per raccogliere le loro colture, prima dell'inverno e dell'invenzione dell’elettricità.

Da un punto di vista fotografico la luna di questa stagione è particolarmente luminosa ed essendo prossima al tramonto consente di effettuare foto interessanti.