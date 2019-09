Area Sanremo 2019: entro oggi sarà pubblicato il bando, in giuria anche grandi nomi della canzone italiana

Quest’anno è una lunga ricorsi sia per il Festival di Sanremo che per Area Sanremo, l’unico concorso che porta due giovani cantati sul palco dell’Ariston per la manifestazione clou della televisione italiana.

Entro oggi, però, qualcosa finalmente si muoverà. Sul sito di Area Sanremo sarà pubblicato il bando per l’iscrizione al concorso organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica con il Comune di Sanremo. Anche quest’anno sarà gratuito, grazie alla sponsorizzazione di Rai Pubblicità. I ragazzi avranno così circa un mese di tempo per iscriversi e organizzare la trasferta sanremese.

Confermata la presenza di Massimo Cotto in qualità di direttore artistico della gara mentre si attendono importanti novità in giuria. Stando alle indiscrezioni pare che l’organizzazione abbia contattato alcuni grandi nomi della canzone italiana ma, per il momento, tutto resta nel massimo riserbo siccome mancano ancora le firme e le ufficialità. Di certo si sa che quattro giurati e il presidente saranno tutti rappresentanti ‘diretti’ del mondo della musica. Addio a personaggi legati, in qualche modo, alle case discografiche, scelta figlia delle polemiche nate negli anni scorsi. I nomi dei giurati saranno comunicati in via ufficiale entro la fine del mese.

“Stiamo lavorando per rimodulare il concorso anche se senza il tour sarà difficile fare i numeri dell’anno scorso - dichiara ai nostri microfoni Livio Emanueli, neo presidente del Cda della Fondazione Orchestra Sinfonica - sono comunque ottimista, stiamo stringendo accordi con molto altri concorsi nazionali per fare in modo che ci mandino i loro migliori ragazzi. Abbiamo un po’ di nuove leve”.

“Al di là dei numeri l’importante è che Area Sanremo faccia uscire ragazzi di livello come è stato con Mahmood - conclude Emanueli - a noi interessa molto la qualità e non sempre la quantità, anche se capiamo bene che per alcune categorie, come i negozianti, anche i numeri siano importanti”.