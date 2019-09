Ventimiglia: dopo l'incendio avvenuto nel primo pomeriggio sull'Autostrada, ancora lunghe code per chi vuole entrare in Italia

Un pomeriggio di passione per gli automobilisti sull'autostrada tra la Francia e l'Italia al confine con Ventimiglia. Lunghissime code hanno interessato l'intero tratto autostradale in direzione Italia, a causa dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio all'interno di una galleria sul confine tra i due Paesi.



Un camion cisterna ed un minivan si sono scontrati ed il mezzo più piccolo ha avuto la peggio prendendo fuoco. Lievemente ferito l'occupante che è stato trasferito al Pronto Soccorso di Ventimiglia per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.



Per quanto riguarda invece le auto in transito sull'autostrada, dalla parte francese è stata disposta l'uscita obbligatoria su Mentone per tutte le auto dirette in Italia. Soltanto adesso inizia ad essere smaltito il traffico formatosi nel pomeriggio, grazie ad un scambio di carreggiata attivato al termine delle operazioni di soccorso. Al momento i tempi di percorrenza verso la frontiera di Ventimiglia rimangono lunghi. Si è passati dalle 2 ore intorno alle 16, agli attuali 45 minuti.