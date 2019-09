Sanremo: grosso camion incastrato in strada Collette Beulle, il conducente ingannato dal navigatore

Disavventura per un camionista tratto in inganno dal navigatore satellitare che lo ha portato in strada Collette Beulle, in direzione Beuzi, passato il carcere di valle Armea a Sanremo.



Il camion è rimasto incastrato nella stradina. Per il conducente, impossibilitato a proseguire e a tornare indietro, è stato necessario chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.



Non è la prima volta che si verificano disagi in quella strada, dovuti a un'errata indicazione del navigatore.