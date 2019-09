Sanremo: accoltellamento ai giardinetti di Poggio, nordafricano finisce in ospedale. La Polizia è sulle tracce dell'aggressore

Un nordafricano è ricoverato all'ospedale di Sanremo in seguito alle ferite riportate questa sera dopo essere stato accoltellato da un parente nei giardinetti della frazione di Poggio.

Stando a quanto si apprende pare che tutto sia scaturito da una lite in famiglia, degenerata nei fendenti che hanno colpito l'uomo in diverse parti del corpo. Sul posto è subito intervenuto il personale del 118 che ha medicato il ferito per poi trasportarlo al 'Borea'. Ha riportato diverse ferite da taglio, ma non è in pericolo di vita.

Presente anche una pattuglia del Commissariato di Sanremo. Gli agenti coordinati dal primo dirigente Giovanni Santoro sono alla ricerca dell'aggressore (parente stretto del ferito) che rischia l'accusa di tentato omicidio. Entrambi sono regolari sul territorio nazionale e la loro posizione è al momento al vaglio delle forze dell'ordine.