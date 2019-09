Rapina con coltello in spiaggia a Bordighera: Carabinieri arrestano due nordafricani

Due 30enni nordafricani sono stati tratti in arresto nel corso della notte a Bordighera. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul lungomare Argentina dopo che era scattato l'allarme in uno stabilimento balneare. Al loro arrivo, quella che poteva sembrare una semplice intrusione si è rivelata essere una rapina.



Infatti, i due stranieri avevano appena rapinato un cittadino russo, di origine italiana. I criminali avevano osservato la loro potenziale vittima mentre si aggirava sulla spiaggia ed a quel punto l'hanno raggiunto introducendosi attraverso lo stabilimento balneare. Quando sono arrivati sulla spiaggia, sotto la minaccia di un coltello, si sono fatti consegnare un orologio prezioso e gli effetti personali.



Nel frattempo l'allarme ha portato in loco una pattuglia dell'Arma. Così pochi istanti dopo la rapina, i militari hanno fermato i due nordafricani e li hanno portati in caserma per accertamenti. Ora i due rapinatori si trovano in Carcere ad Imperia, in attesa di processo.