Incidente in autostrada tra Ventimiglia ed il confine: mobilitazione di soccorsi e traffico interrotto

Mobilitazione di soccorsi sull'autostrada tra Ventimiglia ed il Confine di Stato dove si è verificato un tamponamento che stando ad una prima ricostruzione vedrebbe coinvolti un camion cisterna ed una vettura. L'auto ha preso fuoco all'interno di una galleria.



Sul posto si stanno recando i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 ed un'ambulanza della Croce Verde Intemelia. Il bilancio è di una persona ferita all'apparenza non grave. Il traffico nel frattempo è stato interrotto per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia e si sono registrate lunghe code.