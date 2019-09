Ventimiglia: un nuovo defibrillatore per la Croce Verde Intemelia grazie alle donazioni ricevute per un compleanno

Simone Vacca, per il compleanno aveva chiesto di fare una donazione alla Croce Verde Intemelia ed è stato un successo. Tanto che grazie alle numerose e generose offerte è stato possibile acquistare un defibrillatore di tipo 'Samaritan 350P' della ditta Emd112.



Un gesto di grande generosità da parte di questo volontario della pubblica assistenza di Ventimiglia. "Ci tengo a ringraziare la ditta per il trattamento ricevuto e Andrea Otten come rappresentante di zona di AeD Academy Ventimiglia. - racconta Simone Vacca - Con l'occasione invito tutti a partecipare questa Domenica, 15 Settembre, ai festeggiamenti del 70° anno di fondazione della Croce Verde e all'inaugurazione di 2 nuove Autoambulanze per festeggiare insieme a noi e toccare con mano il risultato delle proprie donazioni".