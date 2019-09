Ventimiglia: da quest'anno al Fermi via al nuovo corso in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”

Quest'anno, all’Istituto Fermi Polo Montale, di Ventimiglia, partirà il corso professionale in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. Un'importante opportunità resa possibile grazie all’impegno profuso dal referente del Corso Professionale Prof. Antonio Gallo e dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza.



Ci sono già ben due classi prime pronte ad iniziare questo percorso pensato per il futuro dei giovani della zona. Gli studenti che seguiranno questo nuovo indirizzo, studieranno, oltre alle materie tradizionali come, italiano, storia, geografia e matematica anche due lingue straniere (inglese e francese), oltre a scienze umane e sociali, metodologie operative, diritto, biologia, fisica e svolgeranno ore in laboratorio musicale e grafico.



Inoltre, dal terzo anno di studi sarà possibile attivare direttamente a scuola, un percorso facoltativo ma importantissimo che permetterà, svolgendo ore aggiuntive, di ottenere, oltre al Diploma, anche la qualifica regionale di O.O.S. (Operatore Socio Sanitario), necessaria per accedere direttamente alle professioni sanitarie ed ospedaliere.



“Per chi si propone di lavorare nel sociale e sta cercando una scuola che consenta di ottenere un diploma con qualifica completa, l’istituto professionale permette di acquisire le competenze necessarie per operare organizzare e mettere in atto un intervento adeguato all’esigenza socio-sanitaria di uno o più soggetti privati o in una comunità” - spiegano dall'Istituto di Ventimiglia.



“Il diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” può trovare occupazione presso strutture comunitarie pubbliche e private, come per esempio: residenze sanitarie, strutture ospedaliere, centri diurni, case di riposo centri ricreativi, strutture per disabili, ludoteche, comunità di recupero, case famiglia, mense aziendali con ruolo di animatore socio educativo; ed in generale può svolgere tutte quelle mansioni in cui sono richieste abilità tecniche di osservazione, di dinamiche di gruppo, di comunicazione interpersonale, e utilizzazione di abilità ludiche e di animazione oppure come: educatore nelle scuole dell’infanzia, come Operatore Socio Sanitario (con integrazione di moduli didattici da effettuare dal terzo anno scolastico), come addetto all’Assistenza di base, come Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali".



Questo corso costituisce un’ottima preparazione, propedeutica al conseguimento dei Diplomi Universitari di: Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Fisioterapista, scienze Infiermeristiche, Logopedia, Neuropsicomotricista, Tecnico dell’Educazione e della riabilitazione Psichiatrica e psico sociale.



Un grande augurio per un’ottima partenza per questi nuovi studenti arriva dalla Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Antonella Costanza, che molto si è adoperata per ampliare l’offerta formativa dell’Istituto Fermi Polo Montale da lei guidato ormai da tre anni. “La svolta nella direzione dell’Istituto ha portato tanti cambiamenti positivi e si può senz’altro affermare che l’Istituto Fermi Polo Montale, con i suoi numerosi indirizzi, offre oggi ai ragazzi della zona opportunità di studio davvero complete, interessanti ed utili per il loro futuro lavorativo”.