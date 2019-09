Vallecrosia: ‘Autismo a che punto siamo?’, grande partecipazione al corso organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali

“In campo scolastico crediamo sia necessario per gli operatori prendere parte a corsi del genere, in modo da avere spunti per l’inclusione scolastica dei ragazzi colpiti da questa problematica. Il nostro obiettivo è quello di portare a conoscenza l’associazione Angsa, che ha sede anche nella nostra provincia, in modo da far sì che ci sia uno scambio con gli istituti scolastici.”

A dirlo è la dott.sa Marilena Piardi, Vice Sindaco di Vallecrosia e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia in merito al corso ‘Autismo a che punto siamo?’ che è stato organizzato questa mattina presso la sala polivalente. Circa 100 i docenti del complesso intemelio che vi hanno preso parte, tra i relatori Francesca Loffredo dell’Associazione ANGSA, Luca Maria Lenti Dirigente Ambito Territoriale Scolastico e Angela Maugeri che ha trattato l’argomento ‘autismo e sport’ riportando l’esperienza dell’Associazione Isah di Ventimiglia. Il corso, a seguito del quale sono stati rilasciati gli specifici attestati, è stato registrato sulla piattaforma Sofia per accreditamento Miur.