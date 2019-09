Un'estate indimenticabile per la ProLoco di Molini di Triora: il giovanissimo presidente Bianco ringrazia i volontari "Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile"

Archiviata anche la 60ª edizione della Sagra della Lumaca, a Molini di Triora, è tempo di bilanci e ringraziamenti. Il presidente della ProLoco, Gianluca Bianco, ha voluto salutare la stagione estiva fatta di sagre, iniziative ed appuntamenti. Questo nutrito gruppo di volontari è uno dei soggetti più attivi durante l'estate quando si parla di organizzazione di manifestazioni.





Un 27enne alla guida di una ProLoco 'storica', non si vede tutti i giorni. "E' vero, oggi però è soprattutto il momento di ringraziare prima di tutto chi rende tutto questo possibile. - ci tiene a sottolineare il presidente - Per questo il mio grazie più grosso e importante va al gruppo ProLoco, la nostra squadra. Grazie all'aiuto ed al sacrificio di tutti loro, le feste non sarebbero possibili".



"Li ringrazio anche perchè hanno creduto in me come 'capo', 6 anni da socio e molto importante, oggi come presidente. - prosegue - Alla mia giovane età, forse uno dei pochi in Liguria, non avrei mai pensato di intraprendere un percorso del genere, pieno di responsabilità, decisioni, tanta burocrazia, idee da pensare e realizzare al meglio, tutto da incastrare bene con il lavoro e la vita quotidiana - commenta Bianco - Non è stato semplice ma insieme ce l'abbiamo fatta!"



Com'è andata questa 60ª Sagra della Lumaca? "E' andata benissimo. Grazie al mio gruppo, ed a tutti i volontari e amici che si sono aggiunti a noi, grazie alla vostra tenacia e forza di volontà siamo riusciti a portare a termine l'edizione numero 60 della Sagra della Lumaca, per noi un grande traguardo! - afferma - Due giorni, il sabato sera e la domenica a pranzo, che hanno portato a Molini di Triora tanta gente, per mangiare e bere qualcosa, farsi due balli in pista e in giro alla scoperta del nostro borgo e delle attività presenti in paese. Quindi continuo ringraziando tutta Molini di Triora, i commercianti, l'amministrazione comunale, Regione Liguria, le forze dell'ordine e la Croce Verde di Arma di Taggia".