Sanremo: lunedì il via alle lezioni nella ‘Pascoli’ del Sud Est, intanto si apre un nuovo scenario per il vecchio stabile di corso Cavallotti (Foto e Video)

Dopo settimane di lavori, accompagnati dalle immancabili polemiche condite dall’ormai stantio ‘mugugno’ tutto sanremese, è tempo di apertura per i moduli della scuola ‘Pascoli’ sistemati sulla passeggiata Salvo d’Acquisto al Sud Est.

Questa mattina l’amministrazione comunale ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sull’andamento dei lavori e, sopratutto, per annunciare in via ufficiale che lunedì le lezioni prenderanno il via anche per i ragazzi delle medie ‘Pascoli’.

In questi giorni, infatti, sono circolate le notizie più disparate (e spesso inventate) sul destino dei moduli e su presunti ritardi nell’inizio dell’anno scolastico. Oggi si mette la parola ‘fine’ alle voci e si parla solo di fatti reali: lunedì le lezioni inizieranno, anche se i lavori proseguiranno ancora per ultimare l’intervento.

Alla conferenza stampa hanno preso parte: il sindaco Alberto Biancheri, gli assessori Costanza Pireri (Servizi Sociali) e Massimo Donzella (Lavori Pubblici), i consiglieri comunali Giorgio Trucco, Marco Viale, Sara Tonegutti e Alessandra Pavone e i tecnici del Comune.

“Lunedì le scuole ‘Pascoli’ inizieranno le loro lezioni e saranno pronte le 13 classi - ha dichiarato il sindaco Biancheri - non è stato semplice, ma per noi era una data importante da rispettare per evitare problematiche. C’è ancora un modulo da completare, ma non andrà a incidere sull’inizio dell’anno scolastico”.

“Ho sentito molte lamentele sui moduli al Sud Est e, sinceramente, me li sarei evitati molto volentieri - ha proseguito il sindaco - ma lo abbiamo fatto per andare incontro a tutte le esigenze delle famiglie e della scuola, ci hanno chiesto di non spostare le medie della ‘Pascoli’ per non perdere iscrizioni. Siamo andati a vedere moltissime soluzioni, anche tante di quelle che ci sono state suggerite. Ma ricordate che è un discorso provvisorio per permettere ai ragazzi di andare a scuola”.

Per il post Sud Est ci sono diverse soluzioni all’orizzonte. Una è l’accorpamento con altre scuole del territorio sanremese, l’altra è la stipula di una convenzione con l’Università di Genova e con il Prof. associato Stefano Podestà, docente di tecnica delle costruzioni, per analizzare quanto verificato sulla vecchia ‘Pascoli’ e per studiare l’agibilità futura dei primi due piani del vecchio plesso. Le prime risposte arriveranno entro fine novembre. In questo modo l'amministrazione vuole accertare se davvero la vecchia 'Pascoli' è irrecuperabile o se ci sia una speranza di recuperare qualche spazio riutilizzabile.

Uno scenario nuovo e clamoroso dopo le voci circolate nelle scorse settimane sull'ipotesi di vendita (seccamente smentite dall'amministrazione) o di abbattimento per nuovo utilizzo in futuro. Se le verifiche con l'Università di Genova daranno gli esiti sperati, la vecchia 'Pascoli' potrà essere almeno parzialmente recuperata per un utilizzo pubblico.

Per quanto riguarda, invece, la nuova organizzazione per le scuole superiori ex 'Pascoli' (momentaneamente ospitate in altri istituti e, dal 2020, al Mercato dei Fiori), l'amministrazione ha concordato con la Riviera Trasporti una serie di corse dedicate per fare in modo che tutti possano raggiungere senza difficoltà le diverse scuole. Un progetto che prenderà forma con il passare delle prime settimane quando si potranno verificare con maggiore chiarezza le dinamiche e i numeri dei ragazzi che useranno il bus per raggiungere la scuola.