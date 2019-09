Nozze di diamante ad Imperia per Luccio e Rosanna Raineri, da 60 anni insieme mano nella mano

Ieri, 12 settembre Luccio e Rosanna Raineri di Imperia hanno festeggiato i loro 60 anni di matrimonio. Con voce rotta dall'emozione hanno confermato i loro voti nuziali tenendosi per mano, innamorati come il primo giorno, forse di più, sicuramente in maniera diversa.



Rosanna è seriamente malata ormai da diversi anni, ma Luccio non si è mai lasciato abbattere e la circonda di attenzioni e amore ogni ora, ogni giorno di ogni anno. "Sono sempre stati così uno per l'altro, insieme. Noi figlie e chiunque del quartiere li ricordano sempre così: mano nella mano, mai uno senza l'altro. - raccontano Barbara e Patrizia, le figlie - Una comunione di vita semplice ma ricca di valori segnata da qualche inevitabile dolore e da tante soddisfazioni".



"Un miracolo di amore che noi figlie cerchiamo di portare avanti nelle nostre vite e di tramandare ai loro nipoti. Un grazie particolare a Don Giampiero della Parrocchia di Cristo Re che conoscendo l' impossibilità di mamma a recarsi in chiesa si è offerto di celebrare la Santa Messa nell'intimità della loro casa, rinnovando la benedizione agli sposi. A noi figlie non resta che accompagnarli nel loro cammino augurando di poter festeggiare insieme ancora tantissimi anniversari".