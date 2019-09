Imperia: si avvicina il week end dedicato alla Festa di San Maurizio, via Cascione e via XX Settembre in festa con stand enogastronomici e artigianato creativo

Tutto pronto per la Festa di San Maurizio .L'atmosfera magica di questo ultimo scorcio d'estate vestirà le vie del centro storico di Porto Maurizio per 2 giorni di festa dedicati a grandi e piccini!!!

Lungo via XX Settembre saranno allestiti, stand di prodotti tipici e di originali creazioni d'artigianato . La collaborazione con “Orion eventi “ ha consentito di varare in via Cascione, la prima edizione del Festival gourmet del “cibo di strada” dove si potranno gustare piatti caldi della tradizione e delle tipicità regionali italiane preparati al momento da chef selezionati con orario d'apertura dalle h 9 alle h 24 ; lo staff organizzativo ha lasciato alle attività del luogo spazio di partecipazione per integrarsi nel percorso del prestigioso festival del food con specialità locali ; i bar , i fast food , i locali di ristorazione potranno proporre menù dedicati .

Le attività commerciali del Centro storico, accolgono , come sempre, con entusiasmo iniziative tese a vivacizzare la città e a solennizzare le ricorrenze storiche del luogo .

Caffè Pepito, Avalon Pub, Oreficeria Caratto, Aimo profumo & moda , Falciola&Benedusi giocattoli, Alta Moda abbigliamento , Belli e Ribelli, Nono Caffè, Tabaccheria Gazzano , Edicola di Tati , Ottica Basso ,Caffè Certe Volte , Niki Bar, Il Giogo, Massabò articoli sportivi, erboristeria via 20, Crazy Bar, Speedy Pizza, Bar Breakfast, Pensiero Ricamato Questo è il gruppo dei negozianti attivi che con vivace professionalità si affianca alla Festa Patronale.

Numerosi gli intrattenimenti che si svolgeranno nei 2 giorni. Si comincia Venerdì mattina alle H. 11. in via Cascione con la sfilata d'Arte a cura del Gruppo :”Le cafè des Artistes” sfileranno modelle con abiti dai colori delle tavolozze dei pittori che proporranno un carosello di opere d'arte.

Animeranno il pomeriggio di venerdì e sabato le danze del gruppo femminile Old Wild West con Country Western Dance - balletti texani itineranti

Venerdì sera ci si potrà scatenare con gli “Oronero” Cover band di Ligabue che scalderà la serata in via Cascione già dalle h 20 .

La giornata di Sabato 21 settembre vedrà esibizioni di Karate al mattino e durante il pomeriggio spettacolo di giocoleria,equilibrismo e acrobazie aeree , uno show per ogni tipo di pubblico dagli adulti ai bambini.

La sera alle h. 21 nella Concattredale di San Maurizio, si terrà la XVI edizione della Rassegna di Musica Sacra con il Concerto di Musica Sacra curato dall'Associazione Amici della Lirica di Imperia un importante appuntamento che vedrà per la prima volta ad Imperia, l'esecuzione del Requiem di Maurice Duruflè nella versione per coro e organo;l'esecuzione sarà a cura del coro “Filarmonico di Nizza” e all'organo il Maestro Paolo Giacone di Torino(oltre 100 elementi impegnati ).

Le festività termineranno domenica 22 settembre con le celebrazioni religiose e la processione solenne nelle vie del centr

Durante i due giorni saranno visitabili le seguenti mostre :

Mostra d'arte di Serenella Sossi a Palazzo Guarnieri

La Mostra di Funghi ed Erbe officinali a cura del Gruppo Micologico Imperiese

Intrattenimento no stop con giochi gonfiabili in Piazza Roma