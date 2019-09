Imperia: ristrutturazione terminata, lunedì riaprirà il reparto di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale

Lunedì 16 settembre, riaprirà il reparto di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Imperia. È terminata l’opera di ristrutturazione e ammodernamento degli spazi.



Come programmato, i lavori che hanno interessato la struttura sono stati completati, rendendo gli spazi più accoglienti e funzionali, in un’ottica di umanizzazione degli ambienti degenziali. Per quanto riguarda l’attività clinica il reparto risponde al modello organizzativo della Week Surgery: dotato di 12 posti letto ordinari (al V dello stabilimento ospedaliero di Imperia) organizza la propria attività dal lunedì al venerdì.



Tale assetto prevede una forte integrazione con gli specialisti della Chirurgia Vascolare dell’ospedale di Pietra Ligure, al fine di condividere esperienze e professionalità, anche attraverso scambi di risorse umane, volte ad assicurare una maggiore funzionalità e sicurezza delle cure fornite al paziente. Il nuovo assetto organizzativo, reso possibile grazie all’importante collaborazione di Asl 2, risponde quindi alle recenti disposizioni sui percorsi regionali assistenziali individuati e definiti nei DIAR (Dipartimenti Interaziendali Regionali) e da A.Li.Sa, che nascono per condividere procedure e buone pratiche, nonchè superare la frammentazione a favore della presa in carico globale del paziente e della garanzia di uniformità ed equità della risposta sanitaria su tutto il territorio.