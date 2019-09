Imperia: domenica porte aperte con l'associazione Pantà Musicà, lezioni gratuite per tutte le età

Domenica 15 settembre porte aperte per l'associazione Pantà Musicà di Imperia. L'ente aprirà la sede di via Agnesi 9 per presentare il ricco programma per la stagione 2019/2020 e per far avvicinare le persone al mondo della musica grazie a delle lezioni.



Un'iniziativa rivolta alla cittadinanza per vivere un'esperienza diretta con la musica. L'evento sarà suddiviso in due fasi. Il mattino sarà dedicato ai bambini da 0 a 7 anni, con una lezione gratuita alla presenza dei genitori. "L'offerta didattica per i bambini è differenziata per età e prevede la fase di "gioco", fino a un approccio più strutturato con il corso che si chiama Ponte Musicale, un programma studiato per accompagnare i bambini nella scelta di uno strumento (nell'arco dell'anno di attività ne verranno presentati otto!). La prenotazione renderà più facile il nostro lavoro" - spiegano gli organizzatori.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, i ragazzi, i giovani e gli adulti non solo potranno assistere ma addirittura partecipare alle lezioni dei vari strumenti, dirette dai diversi insegnanti. "Un piccolo rinfresco sul terrazzo sarà il momento giusto per fare programmi, parlare di Musica e dell'importanza che questa ha per la crescita della persona, e dell'inverno che inevitabilmente verrà. Ma che, con una chitarra, un flauto o un violino tra le mani, passerà veloce e ci porterà molte soddisfazioni" - chiosano da Pantà Musicà.