A Riva Ligure apre il primo Centro Commerciale di Servizi della provincia di Imperia (Foto e Video)

A Riva Ligure ha aperto i battenti il Centro Commerciale di Servizi. Un'idea del badalucchese Daniele Deplano che ha trovato nei locali di via Aurelia 23 l'espressione di un progetto pensato per la prima volta 10 anni fa.



Tante le persone che ieri pomeriggio hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione nella sede di Riva Ligure. Molti anche i rappresentanti delle istituzioni, come gli assessori regionali Gianni Berrino e Marco Scajola, il sindaco di Badalucco Matteo Orengo e per l'amministrazione rivese, l'assessore Francesco Benza ed il consigliere comunale, Fabrizio Bianchi.



Che cos'è questa nuova attività? L'ha spiegato Deplano alle persone accorse ieri pomeriggio. Si tratta di un luogo che coniugherà servizi e formazione, mettendo professionisti di entrambi questi mondi a disposizione delle persone che ne avranno bisogno. Il Centro Commerciale di Servizi si avvale della collaborazione con due importanti realtà: il Consorzio Formazione Polcevera e Europe Life.





