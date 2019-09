Sanremo: marciapiedi sporchi alla Foce, lettore segnala "Da tempo le attività della zona se li puliscono da soli"

Un nostro lettore C.B. ci segnala quanto avviene alla Foce di Sanremo.



"Alla foce da tempo ci puliamo i marciapiedi. Spesso questi sono in pessime condizioni e per evitare di ritrovare rifiuti e sporcizia davanti alle nostre attività. Siamo obbligati a farlo per la clientela perchè altrimenti i marciapiedi rimarrebbero sporchi e già così sarebbe una pessima immagine per tutto il quartiere".