Imperia: i ringraziamenti di un nostro lettore a tutta l'equipe della sala operatoria che ha operato la madre

Un nostro lettore, Paolo Moraldo ci scrive per ringraziare pubblicamente tutta l’equipe della sala operatoria dell'Ospedale Sant'Anna di Imperia.



“Nel nostro territorio, - scrive - oltre alle mancanze e inefficienze del sistema sanitario, c’è anche una buona sanità con alti livelli di professionalità e specializzazione. Una sanità d’eccellenza, di cui sono stato oggi venerdì 13 settembre, testimone. Vorrei quindi rivolgere a nome di mia mamma Maria Anna Aicardi, un profondo ringraziamento a tutta l’equipe della sala operatoria, di cui purtroppo non ne conosco i nomi. Vorrei ringraziare tutto lo staff medico e infermieristico del Day Surgery, un sentito ringraziamento al Dottor Paolo Meloni, all'infermiera Paola e all'infermiere Attilio, per la loro umanità e spiccate capacità professionali. Grazie di cuore a tutti da parte mia e di mia mamma”.