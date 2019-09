Sanremo: sabato prossimo al 'Museo del Fiore' proseguono gli incontri, questa volta su vite e vino

Sabato prossimo alle 16.30, al 'Museo del Fiore' di Villa Ormond, andranno in scena la vite e il vino. L'evento si inserisce nel ciclo di incontri dedicati a 'Piante mediterranee: tra scienza e tradizione', organizzate da CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Club per l’Unesco di Sanremo e Comune di Sanremo.

Alessandro Carassale (DAFIST, Università di Genova) parlerà di Aspetti storici e commerciali della coltivazione della vite, mentre Claudio Littardi (Centro Studi e Ricerche per le palme) tratterà gli Aspetti biologici e colturali della pianta della vite.

Al temine, per conoscere meglio i sapori di alcuni rinomati vini locali, si potrà prendere parte ad una libera degustazione di vini del ponente ligure, offerti dal produttore locale Azienda Agricola Eros Mammoliti di Ceriana e un assaggio di vecchie varietà di uve locali del coltivatore Martini Dino di Cipressa.