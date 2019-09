La buona cucina alla conquista della Città dei Fiori: dal 3 al 6 ottobre torna “Sanremo con Gusto” e il “Festival degli Chef” con Carlo Cracco (Video)

Sta diventando ormai un appuntamento fisso, ogni anno. Anche quest'autunno torna l'appuntamento con “Sanremo con Gusto” e l'immancabile “Festival degli Chef”, doppio appuntamento all'insegna della buona cucina organizzato dalla rete di impresa Sanremo On con la collaborazione del Comune e del Casinò.

L'edizione 2019 di “Sanremo con Gusto” è stata presentata questa mattina dal presidente di Sanremo On, Roberto Berio, e dallo chef Maurizio Santin, uno dei testimonial dell'evento. La prima grande sorpresa dell'edizione 2019 sarà la presenza di Carlo Cracco in qualità di presidente di giuria.

“Sono felice che a Sanremo arrivi un evento di qualità organizzato da Sanremo On, siamo - ha dichiarato Alessandro Sindoni, vice sindaco e assessore al Turismo del Comune di Sanremo - siamo contenti perché dobbiamo sempre più andare verso eventi di questo livello legati al mondo dell'enogastronomia”.

Molti gli eventi in programma dal 3 al 6 ottobre. Il momento clou sarà il “Festival degli Chef” in programma venerdì 4 ottobre alle 20.30 al Teatro dell'Opera del Casinò (ingresso 20 euro). Uno spettacolo vero e proprio dedicato al mondo del cibo, otto chef provenienti da diverse regioni d'Italia si confronteranno a 'suon' di piatti sul tema “Cibo e Territorio”. In giuria gli chef Carlo Cracco e Maurizio Santin.

Dal 3 al 6 ottobre menu a tema nei ristoranti della città che stanno aderendo all'evento, mentre dal 4 al 6 ottobre a Pian di Nave sarà presente Il Villaggio dei Produttori Italiani, una lunga serie di stand con prodotti tipici da tutta Italia, aperti dalle 10 con ingresso gratuito. Cuore del villaggio sarà il padiglione di Slow Food. Show cooking a cura di Agenzia In Liguria.

Sabato 5, infine, è in programma il Galà del Festival degli Chef al Roof Garden del Casinò, un evento dove gli ospiti potranno gustare i piatti preparati dagli chef Carlo Cracco e Maurizio Santin (120 euro a persona). Per info e prenotazioni 0184 595205.