Imperia: bellissima giornata nella natura per la ‘Festa della Natività' con la sesta passeggiata da Villa Guardia a Montegrazie

Riuscita ed apprezzata la passeggiata di domenica scorsa, tra sentieri e mulattiere, che ha portato i pellegrini da Villa Guardia in Valle Impero a Montegrazie in valle Prino, per la festa della Natività.

Giornata splendida, panoramiche stupende, una rilassante passeggiata all'insegna dell'allegria e della simpatia. I percorsi sono stati riaperti con la tenacia dei volontari della Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia. Dopo la messa solenne nel Santuario i pellegrini si sono ristorati sul piazzale davanti alla catena dei monti delle valli Impero, Prino, Arroscia e Argentina godendo dello stupendo panorama.

Quest'anno il percorso è stato effettuato ad anello ed al ritorno da Montegrazie, i pellegrini hanno camminato nel sentiero tra gli ulivi che porta all'antica Cappella di Sant'Anna e la sua storia misteriosa, da lì una bellissima panoramica sul mare. Lungo il percorso che riporta a Villa Guardia, sulle alture della Colla dei Brighei, il panorama su tutti i paesi della valle Prino è uno spettacolo mozzafiato. Arrivati all'edicola votiva di San Antonio i pellegrini sono tornati in discesa a Villa Viani, hanno poi visitato il Cenacolo e l'Oratorio San Carlo Borromeo nella piazza della Madonna dei Miracoli e apprezzato il piccolo rinfresco offerto dalla Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia.

“Doverosi i ringraziamenti – sottolineano gli organizzatori - a chi ha reso possibile il progetto: Don Matteo Boschetti, Parroco della Parrocchia San Matteo di Villa Guardia. Per la pulizia del sentiero, Paolo, Patricia, Annarella, dell'associazione Madonna della Neve per il Cenacolo, Emilio e Gianni di Villa Viani; per le foto Tiziana e Tonino e il Dott. Emanuele Ramone per l'accoglienza a Montegrazie”.