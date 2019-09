Domenica prossima, inaugurazione mostra di Paola Reviglio ‘Acquerelli a Bordighera, ricordando Monet’

Domenica prossima, 15 settembre, alle ore 18.00, presso ViaDritta22, sarà inaugurata la mostra di Paola Reviglio ‘Acquerelli a Bordighera Ricordando Monet’. L’esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, rimarrà aperta sino al 22 settembre.



“... e tutto il tempo fanno loro piccoli acquerelli..e qui non si può fare un passo senza vederne di giovani e di vecchie in tutti gli angoli...” Monet, Lettre 418, Bordighera 14/02/ 1884

Questo passo di una delle lettere che Monet scriveva alla compagna durante il suo soggiorno a Bordighera mi è rimasto impresso nella mente. Come avrei voluto essere una di quelle signore inglesi che gremivano le vie della cittadina ligure di allora, così esotica ed affascinante agli occhi dei primi turisti che la visitavano.

E allora perché non farlo ora?

Bordighera non è più la stessa, non è più alla moda, ma io ne sono innamorata come lo furono gli artisti di quell’epoca e la sento come la mia città di adozione.

Passeggiando per la città alta, sul lungomare, in spiaggia ho iniziato a disegnare schizzi sul mio sketchbook e a dipingere qualche piccolo acquerello. Dagli schizzi ho elaborato acquerelli più grandi e di qui è nata l’idea della mostra.

Così ho pensato di ritrarre la Bordighera di oggi, angoli del centro storico immutati nel tempo, vegetazione rigogliosa.. ma anche caffè all’aperto, pensionati al sole, bagnanti sotto ombrelloni multicolori.