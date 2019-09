Bordighera: sabato prossimo sul lungomare inaugurazione del pianoforte salvato dal crollo del Kursaal nel 1928

Settimana da non perdere al ‘Bar Atù After Dark’, sul Lungomare Argentina a Bordighera. Fino ad oggi continuano le serate di musica live e venerdì grande chiusura della stagione estiva con il concerto dei K3.

Ma già sabato si riparte con un appuntamento imperdibile che apre la stagione autunnale. Alle 21,30 inaugurazione del pianoforte salvato dalla distruzione del Kursaal Municipale di Bordighera nel 1928. Un gioiello perfettamente restaurato che tornerà a far risuonare le sue note sul Lungomare dopo 91 anni.

A suonarlo per la prima volta dopo quasi un secolo sarà il Maestro Massimo Dal Prà, in un concerto che si preannuncia unico nel suo genere. Un evento, da festeggiare, molto importante per la nostra città. Con il Maestro Dal Prà suoneranno: Alberto Miccichè al Basso, Maurizio Di Tozzi al Sax e Nino Zuppardo alla Batteria.