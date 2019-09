Camicia da Uomo Slim Fit: come sono e perché sceglierle

Le camicie slim fit sono un capo di abbigliamento molto versatile poiché si prestano a essere indossate sia con giacca e cravatta ma anche con abiti sportivi come, per esempio, i jeans.

Le camicie slim fit presentano delle caratteristiche particolari che le rendono diverse da quelle regular e classic differenziandosi da queste ultime soprattutto per la vestibilità.

Grazie all'elasticità del tessuto usato per la loro realizzazione, inoltre, le camicie slim fit presentano una serie di vantaggi rispetto alle altre.

Camicie slim fit: cosa sono e caratteristiche principali

Le camicie slim fit sono delle camicie aderenti, perfette per gli uomini dal fisico asciutto e snello che amano gli outfit moderni e trendy.

Le caratteristiche principali di queste camicie sono legate essenzialmente alla vestibilità poiché la forma di questo capo di abbigliamento prevede un tessuto elastico che aderisce ai lati del corpo, enfatizzando un fisico tonico e sportivo.

Il giromanica delle camicie slim fit è stretto, per dare equilibrio e continuità alla linea, oltre ad avere pinces sulla schiena che permettono al tessuto di aderire, oltre che ai lati, anche nella parte posteriore e frontale della parte alta del corpo. Infine il fitting nell'avambraccio è molto asciutto.

Date queste caratteristiche è ovvio che una camicia slim fit viene in genere realizzati con materiali elastici, capaci di garantire comfort e lasciare libero spazio a ogni movimento del corpo.

Queste particolari camicie sono perfette per ottenere un look informale ma nello stesso tempo casual poiché possono essere indossate sia con abiti eleganti (da scegliere in tessuto stretch per un outfit trendy) che con jeans sportivi. In quest'ultimo caso è possibile indossare la camicia lasciandola fuori dai pantaloni.

Le camicie slim fit di solito prediligono le tinte scure, da scegliere per occasioni importanti, ma anche fantasie come righe per un aspetto più fresco e casual.

Camicie slim fit, regular e classic: le differenze

In base alla vestibilità è possibile distinguere le camicie in tre grandi tipologie: slim fit, regular e classic.

Come detto precedentemente le camicie slim fit si caratterizzano per un taglio sciancrato curato nei minimi dettagli, capace quindi di enfatizzare un fisico snello e slanciato.

Le camicie regular fit sono una via di mezzo tra quelle slim e quelle classic poiché presentano un taglio liscio e una leggera aderenza pur mantenendo una linea piuttosto morbida.

Questa tipologia di camicia ha pinces sulla schiena ma il giromanica è calibrato per cui anche il fitting sull'avambraccio risulta meno asciutto. Essendo una via di mezzo tra il classico e il moderno le camicie regular fit possono essere indossate anche per le occasioni importanti e assumono un aspetto formale se acquistate nelle tonalità classiche del bianco o grigio perla.

Le camicie classic fit sono quelle tradizionali per eccellenza. Hanno un taglio morbido e non seguono le linee del corpo. Il giromanica è molto morbido così come il fitting sull'avambraccio e non ci sono pinces sulla schiena.

In genere sono realizzate in tessuto non elastico ma, nonostante questo, la vestibilità è ottimale e molto confortevole. Queste camicie possono assumere un aspetto formale ed elegante se scelte nelle tonalità neutre e sportive quando invece si opta per delle fantasie geometriche o colori accesi.

Indossare una camicia slim fit: i vantaggi

Indossare una camicia slim fit comporta una serie di vantaggi che non devono essere sottovalutati da chi ha un fisico asciutto e snello.

In primo luogo, la vestibilità delle camicie slim fit, permette di mettere in evidenza i punti di forza di un fisico scolpito come per esempio le spalle, il torace, l'addome e i pettorali dando all'aspetto un tono elegante ma nello stesso tempo sportivo.

Avere nell'armadio una camicia slim fit permette inoltre di essere pronti a ogni occasione. Queste camicie, infatti, pur essendo informali e casual, si adattano alla perfezione a cerimonie ed eventi importanti se abbinate a giacche e cravatte ma, nello stesso tempo, possono essere scelte per una giornata informale abbinandole a pantaloni dai richiami più sportivi e casual.

Un altro vantaggio ottenibile indossando una camicia slim fit è quello di evitare i difetti tipici di altri tagli. Il materiale stretch utilizzato per le camicie slim fit, infatti, aderendo in tutto il corpo alla stessa maniera, evita il rigonfiamento del tessuto in alcune parti, cosa che invece avviene per le camicie classic fit dove i volumi del torace e della zona addominale sembrano maggiori).

Infine, un'ulteriore vantaggio nello scegliere delle camicie slim fit, è legato alla vastità di modelli presenti sul mercato. Essendo infatti un capo molto versatile è possibile trovare in commercio camicie slim fit realizzate con diverse tipologie di tessuto e delle più svariate colorazioni.

Conclusioni

Le camicie slim fit sono un capo di abbigliamento perfetto per gli uomini dal fisico snello e asciutto che amano gli outfit moderni e casual. La linea aderente, oltre a evitare rigonfiamenti del tessuto, enfatizza alcune parti del corpo.

Queste camicie possono essere adatte sia alle occasioni importanti (scegliendo le tinte unite classiche e neutre) ma anche a quelle sportive, abbinando dei jeans e lasciando la parte inferiore della camicia fuori dai pantaloni.