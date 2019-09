Anche i prestigiosi Mega Yacht scelgono il Cantiere Nautico Diurno per un refitting

La stagione del refitting parte con grande positività per il Cantiere Nautico Diurno che ha visto arrivare due giorni fa una nave di 90 metri, battente bandiera delle Cayman Islands, che si è fermata all'imboccatura del torrente Argentina all'ingresso del cantiere, fuori da Riva Ligure, per scaricare un tender. L'imbarcazione di appoggio è stata affidata al Cantiere Nautico Diurno per un refitting.

La stagione estiva è ormai alle ultime battute e i rilassanti giri in barca sono ormai rimandati all'anno prossimo. Questo è il periodo ideale per apportare modifiche alla propria barca. Affrontare un refitting in modo intelligente significa prendersi cura della propria imbarcazione. Riparazione, fissaggio, rinnovo e verniciatura sono solo alcuni dei servizi che si riassumono sotto il termine di refitting. Si tratta di un insieme di attività che prevedono: aggiunte o rimpiazzi, modifiche, personalizzazione, rinnovo e ripristino. Se desiderate sottoporre la vostra barca ad un refitting, ricordatevi di affidarla sempre a veri esperti. Il Cantiere Nautico Diurno è leader nei noleggi di barche nella provincia di Imperia e nel rimessaggio che prevede servizi di refitting come l'alaggio, la verniciatura carena, il lavaggio, e l'invernaggio del motore.

Gli ormeggi del cantiere sono situati alla foce del torrente Argentina a due passi dalla pista ciclabile tra Arma di Taggia e Riva Ligure.

