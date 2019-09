Ventimiglia: bambina di 10 anni palpeggiata da un uomo in via Cavour, indagini dei Carabinieri

Caso molto delicato, quello accaduto questa sera a Ventimiglia nella zona di via Cavour, all’angolo con via Mazzini. Secondo quanto appurato dai Carabinieri della città di confine, una bimba di 10 anni che era appena scesa dall’auto, sarebbe stata avvicinata e palpeggiata da un nordafricano.

Il padre, non appena accortosi dei fatti, ha chiamato i Carabinieri che, intervenuti sul posto hanno cercato l’uomo, per ora senza successo. Verranno visionate le telecamere della zona per capire cosa sia realmente accaduto. I militari dell’Arma al momento non hanno sospetti ma stanno svolgendo indagini sul caso.