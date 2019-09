Santo Stefano al Mare: scontro auto-moto sull'Aurelia al bivio per Terzorio, 26enne di Taggia in gravi condizioni (Foto)

Gravissimo incidente stradale, questa mattina sulla Statale Aurelia, all’altezza del bivio per Terzorio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un Piaggio Berverly condotto da un uomo di circa 26 anni che stava procedendo in direzione ponente, si è scontrato con una Fiat Punto che stava invece svoltando verso l’entroterra.

L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato ovviamente l’uomo sullo scooter. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Verde di Arma e di Sanremo Soccorso. Secondo i primi riscontri medici il 26enne sarebbe in gravi condizioni e, per questo è stato richiesto l’elicottero dei Vigili del Fuoco, arrivati in loco anche con le squadre a terra. Il paziente è stato trasferito all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nessuna ferita per il conducente dell'auto, che ha riportato lo sfondamento del parabrezza e diversi danni alla fiancata del veicolo. L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri di Santo Stefano al Mare che dovranno chiarire la dinamica e le responsabilità. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti su tutta l’Aurelia per consentire i soccorsi.

AGGIORNAMENTO DELLE 14: il 26enne è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.