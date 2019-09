Sanremo: tombino sfondato crea pericolosa buca in corso Inglesi, interviene la Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale di Sanremo questa mattina in corso Inglesi per un pericoloso tombino sfondato. Numerose le segnalazioni arrivate per il buco formatosi nell'asfalto, dopo la rottura della copertura. Si trattava di una situazione estremamente pericolosa considerando l'alto numero di veicoli che transitano su questa strada. Sul posto sono intervenuti anche gli operai del comune per risistemare rapidamente il tombino e mettere nuovamente in sicurezza la strada.