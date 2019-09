Ladri di biciclette a Bordighera: Carabinieri di Ventimiglia denunciano due minorenni

Due minorenni italiani sono stati denunciati per il furto di una bicicletta avvenuta in centro a Bordighera. I giovanissimi della zona sono stati pizzicati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Ventimiglia



Si tratta di giovani, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi. I due erano stati rintracciati dai Carabinieri della città di confine nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio. I militari, grazie ad un’efficace sinergia tra le Centrali Operative delle Compagnie di Bordighera e Ventimiglia, erano già a conoscenza del furto avvenuto nel territorio limitrofo e hanno proceduto al controllo dei due soggetti rintracciati nel centro cittadino.



Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri dopo che i 2 minori non hanno saputo giustificare il possesso della bicicletta, una mountain bike marca “Trek” del valore commerciale di diverse centinaia di euro, hanno consentito di individuare proprio loro come gli autori del furto consumato poco prima all’incrocio tra via I maggio e via Vittorio Emanuele II di Bordighera. Il veicolo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, mentre ora i responsabili del furto dovranno rispondere di fronte all’Autorità Giudiziaria di Imperia del reato di furto aggravato in concorso.