Piccolo incendio di sterpaglie, questo pomeriggio poco dopo le 14 nella zona dio Cipressa, nell’entroterra di San Lorenzo al Mare. Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento e si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e di alcuni Volontari della Protezione Civile ha subito circoscritto le fiamme che ora sono sotto controllo. Nessun pericolo per le abitazioni e nessun ferito.