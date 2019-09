Sanremo: quasi al termine i lavori dei prefabbricati per la 'Pascoli', lunedì gli studenti inizieranno regolarmente le lezioni (Foto)

Saranno regolarmente in classe lunedì, anche se dovranno sopportare ancora qualche giorno gli operai al lavoro, gli alunni delle scuole medie della ‘Giovanni Pascoli’, che studieranno nell’anno scolastico che sta per iniziare nei prefabbricati sul lungomare Salvo D’Acquisto, vicino al ‘Sud-Est’.

Anche se la conferma verrà data ufficialmente domani, la corsa contro il tempo per garantire agli studenti di potersi sedere sui banchi all’interno dei prefabbricati è quasi terminata. Purtroppo i lavori non saranno finiti interamente entro domenica sera, ma le classi saranno tutte pronte per evitare di posticipare la data di inizio della scuola.

Negli ultimi tempi sono stati molti i commenti negativi sulla costruzione dei prefabbricati nella zona ma, secondo quanto più volte affermato dall’Amministrazione comunale matuziana, si è trattato dell’unica soluzione percorribile, per fare in modo che gli studenti non dovessero modificare di molto il luogo del plesso scolastico, come richiesto dai genitori.

Ora però, quasi al termine di un lavoro importante per i giovani delle Medie che frequentano la ‘Pascoli’, arriva la conferma che lunedì i ragazzi potranno regolarmente cominciare la scuola. Per quanto tempo rimarranno nei prefabbricati? Difficile a dirsi, anche se i ben informati affermano che potrebbe essere solo per un anno, in attesa di poter trovare quel plesso che possa ospitarli in futuro.