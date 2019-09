Roma: giovedì 26 settembre a Palazzo Madama incontro dell’Uspi su ‘Una nuova strategia per il rilancio dell’editoria’

E’ stato organizzato per il 26 settembre prossimo, alla sala Koch del Senato della Repubblica a Roma, un incontro per presentare le azioni intraprese dall’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) finalizzate a rilanciare il settore dell’editoria, favorire la ripresa dell’occupazione, contrastare il lavoro precario e sostenere la tenuta del sistema previdenziale.

La riunione verrà presentata dai saluti del Senatore Francesco Laforgia, Segretario della Presidenza del Senato e dal Senatore Antonio De Poli, Questore del Senato. Sono previsti gli interventi del Prof. Francesco Saverio Vetere (Segretario Generale Unione Stampa Periodica Italiana) e dell’Avvocato Carlo Verna (Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti).

Sarà presentano l’Accordo Quadro per la creazione della polizza RC professionale per gli editori mentre i lavori saranno coordinati dal Dott. Carlo Parisi (Segretario Generale Aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana). L’accesso alla sala (con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta) è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. L’ingresso libero solo su prenotazione cliccando QUI.