‘Assaggia la Liguria’, la kermesse dei prodotti dop del nostro territorio, a celebrazione dei dieci anni di attività del mercato ortofrutticolo di Genova Bolzaneto

Sabato prossimo, 14 settembre, all’interno di una grande festa per valorizzare il Mercato Ortofrutticolo di Genova e il suo ruolo fondamentale per la città e per la Valpolcevera, ci sarà anche uno stand dei prodotti dop della Riviera di Ponente.

“La presenza del nostro stand ‘Assaggia la Liguria’ – si spiega nel comunicato - sarà un’occasione per ribadire il ruolo chiave dei prodotti DOP della Liguria, in quanto rappresentano l’eccellenza e fondamenti per un’economia positiva basata sulla qualificazione delle filiere e sull’opportunità per i consumatori di acquistare prodotti saldamente legati al territorio di origine. Assaggia la Liguria è la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del nostro territorio, che racconta, insieme, i tre sapori simbolo della nostra terra: Basilico Genovese D.O.P, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri. Un programma di comunicazione armonico dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Liguria insieme all’Enoteca Regionale, che offre la possibilità ai consumatori e agli operatori del settore di conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la DOP mantiene lungo la filiera produttiva, offrendo il piacere di un cibo inimitabile che rivela la storia e la cultura del territorio. Dal mito della preparazione del pesto al mortaio con Basilico Genovese DOP alla scoperta e degustazione guidata dell’Olio DOP Riviera Ligure nelle sue tre menzioni geografiche e dei vini liguri DOP, lo spazio Assaggia la Liguria offre un viaggio per scoprire e conoscere meglio le eccellenze certificate". Assaggia la Liguria è un programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese D.O.P e dell’ Olio DOP Riviera Ligure insieme all’ Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria e del FEASR dell’Unione Europea – PSR 2014/20 Domanda n. 84250170820 Progetto ‘ASSAGGIA LA LIGURIA 2019/20.’ ai sensi della Misura 3.2 ‘Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno’