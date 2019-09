Sanremo: 12 candidati idonei sui 104 che si sono presentati, così la Polizia Municipale avrà i suoi 8 agenti in più

Il timore di un nuovo concorso è alle spalle. L’ultima prova (quella orale) in programma ieri nella Sala Specchi di Palazzo Bellevue ha dato esito positivo e sono in totale 12 i candidati considerati idonei per coprire gli 8 posti per nuovi agenti della Polizia Municipale di Sanremo.

Quella appena conclusa è la prima selezione con la novità della prova fisica preliminare, una valutazione in più per poter contare su agenti che siano in grado di gestire anche situazioni più complesse sul piano della sicurezza. Alla prima selezione (proprio quella fisica) si sono presentati in 104, ma ne sono rimasti solo 67 dopo il test. Altro pesante taglio dopo la prova scritta con solo 15 promossi, due dei quali, però, non si sono presentati alla prova orale finale.

L’esame orale di ieri ha quindi fornito al comandate Claudio Frattarola e agli uffici del Comune la ‘rosa’ dei 12 idonei che ora verrà stilata in graduatoria per conoscere i nomi dei primi 8, i nuovi agenti di Polizia Municipale.

Le 8 nuove assunzioni rientrano nel piano dell’amministrazione per il potenziamento del corpo di Polizia Municipale in ottica sicurezza reale e percepita. È stato uno dei cavalli di battaglia in campagna elettorale e questa, insieme all’incremento delle telecamere in HD presenti in città, è una delle prime mosse in quella direzione.