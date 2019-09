Ventimiglia: scuola francese, revocata la delibera che rinnovava per 5 anni il comodato d’uso gratuito

E' stata revocata dalla Giunta Scullino la delibera che prolungava di ulteriori cinque anni il comodato d'uso gratuito alla Scuola Francese e ufficio consolare di Ventimiglia.

Tra le motivazione la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio con particolare riferimento alla sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario della proroga del contratto nella forma del comodato d’uso gratuito per ulteriori 5 anni. A seguito di una nota dell’Architetto Marco Marchesi si evidenzia inoltre la necessità di disporre di un planning economico-finanziario che tenga conto dei contratti in essere che vedono coinvolto il Comune di Mentone per poter valutare, alla luce di un quadro economico generale, il permanere del reale equilibrio dei rapporti in corso.

La delibera era stata approvata dalla Giunta Ioculano lo scorso maggio manifestando la volontà di proseguire il percorso intrapreso e di non destinare l’immobile ad altre finalità.